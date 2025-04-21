Росіяни кошмарять Одесу: над містом було багато БПЛА, чути вибухи (оновлено)

З моря у бік міста летіло понад два десятки БПЛА

Росіяни відновили свій масований повітряний терор пізно увечері 21 квітня. Схоже, цього разу вони вирішили зіпсувати настрій мешканцям Одеси, яка тепер зазнала масованого нальоту БПЛА.

Міський голова Геннадій Труханов попередив одеситів про необхідність перебувати в укриттях. Моніторингові групи тим часом повідомляють, що у бік міста летіло з Чорного моря одразу 26 безпілотників. Проте десь половину з них збили на підльоті.

За даними місцевих telegram-каналів, в Одесі було зафіксовано прильоти, проте іншої інформації там поки не повідомили. При цьому в мережі з'явилося фото однієї з пожеж.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий одесит") повідомив, що це наймасовіша атака Одеси дронами з початку повномасштабного вторгнення.

"Тактика та ж — захід з моря на висотах в межах 2 000 метрів, тільки більша кількість. Сумарно, це можна порівняти з килимовим бомбардуванням", — написав він.

При цьому він зазначив, що попередній рекорд за кількістю дронів був місяць тому — 20 березня.

У мережі також звернули увагу на звуки, з якими падали дрони. З'явилися навіть припущення про те, що до них прикріпили спеціальні "сирени", щоб зробити звук прольоту гучнішим і ще неприємнішим.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня росіяни оголосили так зване "Великоднє перемир’я", під час якого бої на фронті продовжилися, проте атаки дронів припинилися. Проте вже з настанням опівночі 21 квітня нічний терор відновився.

На ранок вибухи пролунали в Київській області, Херсоні, Черкасах. Крім того, було зафіксовано запуски ракет із чорного моря у бік Херсонської та Миколаївської областей.