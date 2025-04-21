Россияне кошмарят Одессу: над городом было много БПЛА, слышны взрывы (обновлено)

С моря в сторону города летело более двух десятков БПЛА

Россияне возобновили свой массированный воздушный террор поздним вечером 21 апреля. Похоже, в этот раз они решили испортить настроение жителям Одессы, которая подверглась массированному налету БПЛА.

Городской глава Геннадий Труханов предупредил одесситов о необходимости находиться в укрытиях. Мониторинговые группы тем временем сообщают, что в сторону города летело с Черного моря сразу 26 беспилотников. Однако где-то половину из них сбили на подлетах.

Согласно данным местных telegram-каналов, в Одессе были зафиксированы прилеты, однако другой информации там пока не сообщили. При этом в сети появилось фото одного из пожаров.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит") сообщил, что это самая массовая атака Одессы дронами с начала полномасштабного вторжения.

"Тактика та же — заход с моря на высотах в пределах 2 000 метров, только большее количество. Суммарно, это сопоставимо с ковровой бомбардировкой", — написал он.

При этом он отметил, что предыдущий рекорд по количеству дронов был ровно месяц назад — 20 марта.

В сети также обратили внимание на звуки, с которыми падали дроны. Появились даже предположения о том, что к ним прикрепили специальные "сирены", чтобы сделать звук пролета громче и еще более неприятным.

Как сообщалось ранее, 20 апреля россияне объявили так называемое "пасхальное перемирие", во время которого бои на фронте продолжились, однако атаки дронов прекратились. Однако уже с наступлением полуночи 21 апреля ночной террор возобновился.

К утру взрывы прогремели в Киевской области, Херсоне, Черкассах. Кроме того, были зафиксированы запуски ракет с черного моря в сторону Херсонской и Николаевской областей.