Что-то сбили? В Днепре прогремел мощный взрыв: первые подробности

В небе появился дым от сбития

В четверг, 29 августа, в пригороде Днепра раздался мощный взрыв. Предварительно наши защитники успешно отработали по воздушной цели.

Как отмечал корреспондент "Телеграфа", взрыв был слышен на окраине города. В небе сразу же появился дым от сбития.

Фото успешной работы ПВО уже публикуют в сети.

Заметим, что взрыв прогремел через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Отбой объявили в 12:00.

Пока не известно, какая цель была уничтожена защитниками. Однако пользователи в сети заметили, что дым от попадания по цели похож на сердце.

"Вы тоже видите сердце после сбивания на фото? ПВО – сила! Спасибо вам за защиту", — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 29 августа прогремела серия взрывов в Киеве. Российские войска пытались атаковать столицу ударными дронами "шахед". В результате работы ПВО и сбивания БПЛА обломки упали в Деснянском районе. Также в коттеджном городке загорелась беседка. В Днепровском районе столицы на детскую площадку между домами рухнули обломки БПЛА.

Заметим, что русские войска пытались атаковать не только Киев, но и Черкассы. В результате вражеской воздушной атаки и падения обломков вспыхнул пожар на частном предприятии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области России. В ведомстве заявили о еще одной атаке в Кировской области РФ.