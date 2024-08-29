Щось збили? У Дніпрі прогримів потужний вибух: перші подробиці

У небі з'явися дим від збиття

У четвер, 29 серпня, у передмісті Дніпра пролунав потужний вибух. Попередньо, наші захисники успішно відпрацювали по повітряній цілі.

Як зазначав кореспондент "Телеграфу", вибух було чутно на околиці міста. У небі одразу ж з'явися дим від збиття.

Фото успішної роботи протиповітряної оборони (ППО) вже публікують у мережі.

Зауважимо, що вибух пролунав за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Відбій оголосили о 12:00.

Наразі не відомо, яка ціль була знищена захисниками. Проте користувачі у мережі помітили, що дим від влучання по цілі схожий на серце.

"Ви теж бачите серце після збиття на фото? ППО – сила! Дякуємо вам за захист", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що зранку 29 серпня пролунала серія вибухів у Києві. Російські війська намагались атакувати столицю ударними дронами "шахед". Внаслідок роботи ППО та збиття БПЛА, уламки впали в Деснянському районі. Також в котеджному містечку загорілась альтанка. У Дніпровському районі столиці на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА.

Зауважимо, що російські війська намагались атакувати не тільки Київ, але й Черкаси. Внаслідок ворожої повітряної атаки та падіння уламків спалахнула пожежа на приватному підприємстві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області Росії. У відомстві заявили про ще одну атаку в Кіровській області РФ.