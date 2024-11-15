Росіяни окупували Рівнопіль та мають просування в шести локаціях: дані DeepState

Курахівський напрямок лідирує за кількістю бойових зіткнень – там їх сталося вже 690

Російські окупанти протягом 995-го дня війни змогли окупувати Рівнопіль в Донецькій області та мають просування біля шести населених пунктів. Найскладнішим залишається Курахівський напрямок, де ворог активно тисне на позиції Збройних сил.

Про це повідомив український аналітичний проєкт DeepState. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

"Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці", – сказано у повідомленні проєкту.

Окрім того, аналітики опублікували інфографіку, яка демонструє перебіг бойових дій на фронті за першу половину листопада. Зазначається, що Курахівський напрямок лідирує за кількістю бойових зіткнень – там їх сталося вже 690. Другий за важкістю – Покровський напрямок, але там ЗСУ вдається стримувати наступ росіян. Значна активність ворога спостерігається також на Куп'янському, Времівському та Лиманському напрямках. Загальна ситуація щодо кількості бойових зіткнень виглядає так:

Курахівський напрямок – 690 зіткнень;

Покровський напрямок – 435;

Лиманський напрямок – 163;

Куп'янський напрямок – 145;

Времівський напрямок – 130;

Торецький напрямок – 92;

Харківський напрямок – 77;

Придніпровський напрямок – 50;

Краматорський напрямок – 30;

Оріхівський напрямок – 24;

Сіверський напрямок – 23.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є загроза оточення частини Куп'янська, але українські сили діятимуть, виходячи із ситуації. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, росіяни просунулися у трьох областях : Донецькій, Харківській та Запорізькій. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 12 листопада, найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку. Там сталося 47 бойових зіткнень різної інтенсивності.