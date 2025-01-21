Дев'ять, чи десять? Росіяни спробували порахувати українські безпілотники та заплуталися у цифрах (відео, фото)

Це той самий момент, коли не встигли узгодити методичку

Російські окупанти заплуталися у спробі підрахувати українські безпілотники, які ввечері 21 січня прилетіли атакувати Ростовську область. Під атакою перебував населений пункт Красний Сулін неподалік від Новошахтинська, росіяни традиційно почали був брехати, що "все збито", але виник цікавий нюанс – вони заплуталися у підрахунках кількості БПЛА.

Зокрема, спочатку російські канали повідомили про те, що на область летить понад 30 безпілотників. За їхніми даними, магічним чином понад 10 з них моментально було збито силами російської протиповітряної оборони.

Пізніше вийшов допис на іншому російському каналі. Там повідомлялося, що згідно з "даними МО", у Ростовській області було збито дев'ять дронів. Як це співпадає із заявами про те, що раніше збитих дронів було 10, та куди в такому випадку поділися ще понад 20 одиниць БПЛА, росіяни пояснювати не стали. Схоже, стався класичний мем про "не встигли узгодити методичку".

Місцеві мешканці тим часом у коментарях під дописами (там, де коментарі були відкриті) вже традиційно безсило обурилися брехнею влади, оскільки чули загалом понад 10 вибухів у атакованому районі. Також опубліковані відео польотів БПЛА над регіоном та моменти влучань. Цікаво, що на відео потрапив момент перехоплення одного з безпілотників російською системою "Панцир-С1", одна з яких свого часу збила азербайджанський літак біля Грозного.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, на опублікованих відео – уламки БПЛА у Красному Суліні, наслідки вибуху БПЛА, який впав на мосту через Дон та робота того самого "Панцир-С1" в районі Новошахтинська. Окрім того, зафіксовано прольоти дронів над Міллерово та момент збиття дрона біля населеного пункту Донецьків Ростовської області.

Раніше "Телеграф" докладно писав, чим важливий для Росії Смоленський авіазавод, який було атаковано в ніч на 21 січня. Він відіграє ключову роль у підтримці боєздатності російської військової авіації.