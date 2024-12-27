В ГУР прокоментували падіння пасажирського літака в Казахстані: підтвердили основну версію

Таким чином підтверджується версія щодо ураження авіалайнера ракетою ППО

Азербайджанський літак Embraer E190 авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" (AZAL) був підбитий протиповітряною обороною РФ в районі міста Грозний. Його фактично збив зенітно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Про це сказав начальник Головного розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі виданню The War Zone. Він послався на отримані Україною розвідувальні дані з різних джерел.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С1" на російській території", – зазначив Буданов у відповідь на прохання дати коментар щодо інциденту.

Видання робить висновок, що таким чином підтверджується версія щодо ураження авіалайнера ракетою ППО. Версії відповідають отримані фюзеляжем літака пошкодження, а також свідчення пасажирів та опубліковані відео, де можна побачити осколкові пошкодження всередині літака. Від отриманих пошкоджень літак врешті-решт втратив керування та розбився біля міста Актау в Казахстані, куди його відправили летіти з Росії після того, як авіалайнер був пошкоджений ракетою.

Як відомо, 25 грудня у казахстанському місті Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines. Зазначалося, що спочатку він прямував з Баку до Грозного, проте не зміг сісти через густий туман. Після цього він рушив у бік Актау, де впав неподалік аеропорту. Загинуло щонайменше 39 осіб з 69, які перебували на борту. В перші години після аварії повідомлялося, що причиною падіння могло стати зіткнення з птахом.

Проте пізніше стало відомо, що причиною авіакатастрофи літака Embraer 190AR, який зазнав катастрофи в Казахстані, була робота російської ППО. Очевидці стверджують, що чули вибух перед катастрофою. Окрім того, на корпусі літака знайшли сліди, які можна ідентифікувати, як осколкове ураження. Також відомо, що аеропорти Грозного та Махачкали відмовилися приймати літак, а замість цього чомусь відправили його в Актау на іншому березі Каспійського моря – скоріше за все, розраховуючи, що літак впаде у воду або розіб'ється. Під час польоту російські системи РЕБ глушили навігаційні системи літака.