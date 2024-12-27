В ГУР прокомментировали падение пассажирского самолета в Казахстане: подтвердили основную версию

Таким образом подтверждается версия о поражении авиалайнера ракетой ПВО

Азербайджанский самолет Embraer E190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) был подведен противовоздушной обороной РФ в районе города Грозный. Его фактически сбил зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Об этом сказал начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии The War Zone. Он сослался на полученные Украиной разведывательные данные из разных источников.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С1" на российской территории", – отметил Буданов в ответ на просьбу дать комментарий по поводу инцидента.

Издание делает вывод, что таким образом подтверждается версия поражения авиалайнера ракетой ПВО. Версии соответствуют полученные фюзеляжем самолета повреждения, а также показания пассажиров и опубликованные видео, где можно увидеть осколочные повреждения внутри самолета. От полученных повреждений самолет, в конце концов, потерял управление и разбился возле города Актау в Казахстане, куда его отправили лететь из России после того, как авиалайнер был поврежден ракетой.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что сначала он направлялся из Баку в Грозный, однако не смог сесть из-за густого тумана. После этого он двинулся в сторону Актау, где упал недалеко от аэропорта. Погибли по меньшей мере 39 человек из 69 находившихся на борту. В первые часы после аварии сообщалось, что причиной падения могло стать столкновение с птицей.

Однако позже стало известно, что причиной авиакатастрофы самолета Embraer 190AR, потерпевшего катастрофу в Казахстане, была работа российской ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед крушением. Кроме того, на корпусе самолета были обнаружены следы, которые можно идентифицировать, как осколочное поражение. Также известно, что аэропорты Грозного и Махачкалы отказались принимать самолет, а вместо этого почему-то отправили его в Актау на другом берегу Каспийского моря – скорее всего рассчитывая, что самолет упадет в воду или разобьется. Во время полета российские системы РЭБ глушили навигационные системы самолета.