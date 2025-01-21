Вночі безпілотники завдали масованого удару по території РФ і не тільки. У ЗСУ назвали уражені цілі

Далі буде, пообіцяли у Генштабі ЗСУ

В ніч на вівторок, 21 січня, Сили оборони України вразили низку важливих об'єктів на території Росії. Вибухи лунали у Смоленській області та не лише.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області Росії, що належить одній з найбільших російській державних корпорацій "Роснєфть". В результаті атаки палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими забезпечуються російські війська.

Другою ціллю українських безпілотників стала інфраструктура АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області. Там модернізуються та виробляються зокрема й бойові літаки. На території заводу зафіксовано вибухи.

Крім того, тривають ураження пунктів управління російської армії на окупованих територіях України. В ніч на 21 січня було завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії Росії у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі.

Раніше "Телеграф" докладно писав, чим важливий для Росії Смоленський авіазавод, який було атаковано в ніч на 21 січня. Він відіграє ключову роль у підтримці боєздатності російської військової авіації.