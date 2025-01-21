Ночью беспилотники нанесли массированный удар по территории РФ и не только. В ВСУ назвали пораженные цели

Продолжение следует, пообещали в Генштабе ВСУ

В ночь на вторник, 21 января, Силы обороны Украины поразили целый ряд важных объектов на территории России. Взрывы раздавались в Смоленской области и не только.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области России, принадлежащей одной из крупнейших российских государственных корпораций "Роснефть". В результате атаки пылают резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми снабжаются российские войска.

Второй целью украинских беспилотников стала инфраструктура АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области. Там модернизируются и производятся боевые самолеты. На территории завода зафиксированы взрывы.

Кроме того, продолжаются поражения пунктов управления российской армии на оккупированных территориях Украины. В ночь на 21 января был нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии России во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлениях в районе цели.

Ранее "Телеграф" подробно писал, чем важен для России Смоленский авиазавод, атакованный в ночь на 21 января. Он играет ключевую роль в поддержании боеспособности русской военной авиации.