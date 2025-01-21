Россияне все ближе к Днепропетровщине: военный рассказал, что задумал противник

Военный считает, что россияне сфокусируются на Покровске

Россияне могут вскоре выйти на админграницу Днепропетровской области. Однако это будет символическим успехом, а не практическим.

Об этом рассказал в эфире Эспресо глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он отмечает, что если оккупанты попытаются пойти на Днепр, то это покажет лишь их неумение проводить стратегические операции.

"Если Россия не сможет добиться успеха в Донецке, Луганске и Курщине, их аргументы во время переговоров с Америкой будут слабыми. К тому же выход на границы области не означает заход в урбанизированную или промышленную зону Днепропетровщины", — отметил он.

Тимочко прогнозирует, что по этой причине россияне попробуют оккупировать Покровск, вместо того, чтобы отвлекаться на соседнюю область. Для этого они попробуют атаковать город с юго-запада и, возможно, попытаются прорваться в лоб.

Военнослужащий добавил, что захватчики пытаются выполнить требование Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей и взять под контроль освобожденные ВСУ территории Харьковской области.

"Их задача также включает прорыв обороны Вооруженных Сил на любом из направлений, достижение хотя бы оперативного или стратегического успеха. Все эти тактические продвижения даются большими стратегическими потерями. Российское командование осознает, что это влияет на состояние военных, их готовность воевать", — отметил он.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине не закончится в ближайшее время и призвал европейские страны наращивать производство оружия.