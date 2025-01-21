Росіяни дедалі ближче до Дніпропетровщини: військовий розповів, що задумав супротивник

Військовий вважає, що росіяни сфокусуються на Покровську

Росіяни можуть незабаром вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Однак це буде символічним успіхом, а чи не практичним.

Про це розповів в ефірі Еспресо голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він зазначає, що якщо окупанти спробують піти на Дніпро, то це покаже лише їхнє невміння проводити стратегічні операції.

"Якщо Росія не зможе досягти успіху в Донецьку, Луганську та Курщині, їхні аргументи під час переговорів з Америкою будуть слабкими. До того ж вихід на межі області не означає захід до урбанізованої або промислової зони Дніпропетровщини", — зазначив він.

Тимочко прогнозує, що з цієї причини росіяни спробують окупувати Покровськ замість того, щоб відволікатися на сусідню область. Для цього вони спробують атакувати місто з південного заходу і, можливо, спробують прорватися в лоба.

Військовослужбовець додав, що загарбники намагаються виконати вимогу Кремля щодо повної окупації Донецької та Луганської областей та взяти під контроль звільнені ЗСУ території Харківської області.

"Їхнє завдання також включає прорив оборони Збройних Сил на будь-якому з напрямків, досягнення хоча б оперативного чи стратегічного успіху. Усі ці тактичні поступи даються великими стратегічними втратами. Російське командування усвідомлює, що це впливає на стан військових, їхню готовність воювати", — зазначив він. .

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і закликала європейські країни нарощувати виробництво зброї.