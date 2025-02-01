Убийцы и трусы: у Зеленского отреагировали на массированный обстрел Украины

Враг активизировал террор мирных украинских городов

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на масштабные удары России по Украине. Он подчеркнул, что в то время как русские прикрываются перед Западом своей культурой, их подлинное лицо – это убийства мирных людей.

Ермак перечислил пострадавшие за последние часы украинские города — Полтава, Одесса, Харьков, Запорожье. Удары по жилым домам, по гражданским — типичная тактика русской армии, написал он в Telegram. Глава ОП добавил, что так же россияне стирают даже села на собственной Курщине с людьми, обстреливая их КАБами.

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"Дикий народ московитов, который прикрывается перед Западом культурой в стиле Достоевского, Толстого и других. Настоящее лицо России – вот. Убийцы, совсем не имеющие уважения ни к одному лидеру в мире, и ни к другой нации. Есть только страх, который не дает им сделать то же в Европе. Пока что", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", утром в субботу, 1 февраля, россияне устроили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Они ракетой ударили по жилой пятиэтажке в Полтаве, разрушен подъезд с 1 по 5 этаж. Известно уже о трех погибших и десяти пострадавших. Эти данные неокончательны, так как спасательные работы продолжаются.