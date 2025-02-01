Вбивці та боягузи: у Зеленського відреагували на масований обстріл України

Ворог активізував терор мирних українських міст

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на масштабні удари Росії по Україні. Він наголосив, що в той час, як росіяни прикриваються перед Заходом своєю культурою, їхнє справжнє обличчя — це вбивства мирних людей.

Єрмак перерахував постраждалі за останні години українські міста — Полтава, Одеса, Харків, Запоріжжя. Удари по житлових будинках, по цивільних, типова тактика російської армії, написав він у Telegram. Глава ОП додав, що так само росіяни стирають навіть села на власній Курщині з людьми, обстрілюючи їх КАБами.

"Дикий народ московитів, який прикривається перед Заходом культурою в стилі Достоєвського, Толстого та інших. Справжнє обличчя Росії — ось. Вбивці, що зовсім не мають поваги до жодного лідера в світі, і жодної іншої нації. Мають тільки страх, який не дає їм зробити те саме в Європі. Поки що", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", зранку у суботу, 1 лютого, росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Вони ракетою вдарили по житловій п'ятиповерхівці у Полтаві, зруйновано цілий під'їзд з 1 по 5 поверх. Відомо вже про трьох загиблих та 10 постраждалих. Ці дані не остаточні, адже рятувальні роботи тривають.