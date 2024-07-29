Курська область не спить: на регіон масово налетіли безпілотники, є влучання (відео)

Російська влада вже заявила, що "все збито", але насправді це не так

Курська область Росії вночі з 28 на 29 липня опинилася під атакою великої кількості безпілотників. Попри традиційну брехню російської влади про "збиття" місцеві канали пишуть зовсім інше – є влучання по інфраструктурі.

Про це повідомили місцеві канали та виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов. Останній традиційно почав брехати, що російська протиповітряна оборона нібито збила 12 українських дронів літакового типу в Обоянському і Медвенському районах Курщини.

Проте місцеві канали із посиланням на очевидців пишуть зовсім інше. Так, на відеозаписах можна побачити прольоти безпілотників, а також почути гучні вибухи, які яскраво демонструють, як насправді росіяни "усе збили".

На одному з відео очевидець каже, що безпілотники влучили у місцеву підстанцію: доречі, на частині території регіону зникло світло. Також з коментарів відомо про ще одне влучання у вежу зв'язку, внаслідок чого у регіоні погіршилася ситуація з мобільним інтернетом.

Як повідомлялося раніше, 27 липня з’явилася інформація про те, що дрони ГУР Міноборони атакували три російські авіабази, які використовуються для запусків стратегічних бомбардувальників. Крім аеродрому "Оленья" у Мурманській області, вибухи також пролунали на аеродромах "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязанській.

Як повідомляв "Телеграф", у тимчасово окупованому Криму в ніч на 26 липня пролунали численні вибухи. Дісталося Євпаторії, Сакам та Новофедорівці: там було чутно вибухи, працювала російська протиповітряна оборона, а судячи з опублікованих відео, були прильоти по російських військових об'єктах.