Курськ пережив "запальну" ніч: місто атакували безпілотники (фото, відео)

Місцева влада повідомила про постраждалих

У ніч проти п'ятниці, 19 липня, у російському Курську та області вчергове лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО.

Як повідомив в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, російські військові нібито збили 11 "українських БПЛА" літакового типу в небі над містом. Пізніше він зазначив, що падіння уламків безпілотників було зафіксовано на кількох вулицях Курська, в результаті чого на вулиці Дружининській було поранено двох людей

"На вулиці Дружинській після падіння уламків поранення та опіки отримали двоє мешканців. На місці їм було надано необхідну медичну допомогу", — повідомив Смирнов.

Своєю чергою у Міноборони РФ повідомили, що засобами ППО нібито знищено одинадцять БПЛА над Курською та три над Білгородською областями. Також повідомляється про нібито п'ять знищених БПЛА над територією тимчасово окупованого Криму та акваторією Чорного моря.

Варто зазначити, що у мережі оприлюднено відео, на яких зафіксовано вибухи у Курську. Крім того, місцеві Telegram-канали публікують фото з наслідками падіння БПЛА у місті.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня територія Росії зазнала масштабної атаки безпілотниками. Вибухи лунали в Бєлгородській, Ростовській, Воронезькій, Волгоградській та Курській областях.