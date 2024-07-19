Курск пережил "зажигательную" ночь: город атаковали беспилотники (фото, видео)

Местные власти сообщили о пострадавших

В ночь на пятницу, 19 июля, в российском Курске и области в очередной раз раздавались взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО.

Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, российские военные якобы сбили 11 "украинских БПЛА" самолетного типа в небе над городом. Позже он отметил, что падение обломков беспилотников было зафиксировано на нескольких улицах Курска, в результате чего на улице Дружининской были ранены два человека

"На улице Дружинской после падения обломков ранения и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", — сообщил Смирнов.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО якобы было уничтожено одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями. Также сообщается о якобы пяти уничтоженных БПЛА над территорией временно оккупированного Крыма и акваторией Черного моря.

Следует отметить, что в сети обнародованы видео, на которых зафиксированы взрывы в Курске. Кроме того, местные Telegram-каналы публикуют фотографии с последствиями падения БПЛА в городе.

Напомним, в ночь на 9 июля территория России подверглась масштабной атаке беспилотниками. Взрывы раздавались в Белгородской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской и Курской областях.