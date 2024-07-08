У Курській області спалахнула лікарня: росіяни вже кричать про "українські безпілотники" (відео)

Росіяни повідомляють про нібито атаку "безпілотників ЗСУ"

У понеділок, 8 липня, у російській Суджі (Курська область) з якихось причин спалахнула лікарня. Росіяни вже традиційно звинуватили у всіх своїх проблемах Україну.

Відеозаписами з місця пригод поділились локальні телеграм-канали. Також свій коментар дав в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Смирнов заявив, що напередодні в регіоні нібито були помічені "дрони ЗСУ", які атакували село Рубанщина, через що постраждав місцевий житель. Крім того, він стверджує, що безпілотники також атакували Суджанську районну лікарню, через що "там вибиті вікна та посічено фасад будівлі". Він додав, що обійшлося без постраждалих.

Згодом чиновник додав, що там також сталося загоряння в районі даху.

У деяких джерелах з’явилася інформація, що в цій будівлі перебували російські військові. Наприклад, про це написав український блогер Сергій Стерненко.

Варто зазначити, що пожежа в лікарні Суджі цікаво сталася відразу після прильоту по лікарні "Охмадит" у Києві, де проходили лікування хворі діти. Росіяни, до речі, вже спробували звинуватити у всьому Україну, заявивши, що на лікарню впала ракета ППО.

Втім, після цього в мережі показали відео моменту прильоту, на якому видно, яка саме ракета прилетіла по мирній будівлі, а також що це не падіння уламків, як уже спробували виправдатися пропагандисти.