Укр

На войне погиб защитник из Прикарпатья, которому недавно исполнилось 19 лет

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Виталий Дядюсь
Виталий Дядюсь. Фото Колаж "Телеграфа"

Он отметил День рождения менее чем за две недели до дня гибели

На фронте погиб 19-летний защитник Виталий Дядюсь из Ивано-Франковской области. Он служил по контракту старшим стрелком-оператором 2 штурмового отделения 2 штурмового взвода 3 штурмовой роты 1 штурмового батальона в/ч А 4638.

О гибели юного героя сообщили на Facebook-странице Войниловской общины. Он родился в пгт. Войнилов.

Жизнь героя оборвалась в Луганской области. Он погиб возле н.п. Новогоровка Сватовского района.

"Верный военной присяге Виталий до последнего вздоха защищал территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, защищал свою родную землю и украинский народ", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", на войне России против Украины погиб известный актер Петр Великий. Он работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко, 19 августа 2023 года, попал под ракетный удар России.

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