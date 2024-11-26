Борислав скорбит: в Донецкой области погиб доброволец-командир взвода (фото)

Мужчине было 43 года

Украина ежедневно прощается с мужественными защитниками и храбро ставшими в защиту государства. Скорбная весть пришла на Львовщину — в Бориславе попрощаются с добровольцем Романом Качаевым.

Об этом сообщает Бориславский городской совет. Роман Качаев родился в 1981 году. Окончил местную школу и профессиональный лицей по специальности сварщика. После начала полномасштабного вторжения пытался попасть на фронт, но мужчину сразу в армию не взяли — он был снят с военного учета. Роман то и дело обращался в ТЦК и наконец добился своего и с 28 февраля вступил в ряды ВСУ.

Роман Качаев

Оборонял Украину в составе 63-й отдельной механизированной бригады. В 2023 году получил ранение, имел контузию и после лечения в Днепре вернулся к побратимам. Стал командиром взвода.

Он погиб 25 ноября в Донецкой области — россияне открыли огонь из минометов и танков вблизи Торского. Домой Романа не дождалась мать и девятилетняя дочь.

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