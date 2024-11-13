Четверо онуків не дочекались дідуся: Альберт Ябонжі загинув на Луганщині

Військовому менш як місяць тому виповнилось 53

Як й по всій Україні, на Львівщині щодня лунають траурні дзвони по загиблих захисниках. Трагічну звістку отримали на Стрийщині — 10 листопада загинув солдат Альберт Ябонжі.

Військовому щойно виповнилось 53. Він служив солдатом 38 гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. Після початку повномасштабного вторгнення, пішов захищати Україну добровольцем, розповіли у Стрийській міській раді.

Альберт став на захист країни, у якій прожив майже все своє життя. Чоловік народився в Казахстані, переїхав до Стрия з батьками. Вивчився у місцевій школі, закінчив вище професійне художнє училище у Стрию. Працював на склозаводі та пилорамі.

Життя Альберта обірвалось 10 листопада на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу. Не дочекались героя додому старий батько, дві доньки, четверо онуків та сестра.

Воїна згадують як добру людину. В день його загибелі військовий Олег Сирота написав: "Сьогодні зранку загинув на передовій Альберт Ябонжі. Чудова, добра людина… Схиляю голову перед тобою".

Альберт Ябонжі навіки додому повертається 13 листопада. Зустрічатимуть героя у селі П’ятничани. Чин похорону відбудеться 14 листопада у Стрию.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель Ігоря Троня з Охтирки. Воїн загинув на чужині в Курській області.