Був майстром на всі руки, але обрав захищати державу: рідні збирають підписи за надання львів'янину звання Героя (фото)

На підписання петиції залишилось трохи менш як три місяці

Українські захисники Гинуть не тільки від ран на полі бою. На жаль, іноді лікарі не можуть нічого вдіяти вже після важкого поранення. Один з тих, за чиє життя боролися медики — Тарас Панас зі Львова.

Чоловік народився в липні 1985 року, закінчив місцевий коледж та університет "Львівська політехніка". Його згадують як майстра на всі руки, відданого своїй справі — останнім часом перед вторгненням чоловік займався ремонтними роботами. З початком наступу окупантів долучився до лав Збройних сил.

Військовий служив у 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша, боронив Україну на Донеччині та Луганщині. Тарас Панас обіймав посаду командира відділення. Важке поранення отримав на початку літа 2024 року під час виконання бойового завдання. Попри всі зусилля медиків чоловік помер 6 червня. Рідні просять небайдужих українців підписати петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно.

Рідні закликають долучитися до підписання петиції

"Він був прикладом для нас! Завжди казав, що все буде добре! Працював над собою не покладаючи сил, постійно вдосконалював свої бойові навички та підтримував фізичну форму! Був зразком для інших. Своєю хоробрістю підтримував бойовий дух побратимів", — йдеться в тексті петиції. У чоловіка залишилися мати, брат, дружина та двоє дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель на фронті брата народного депутата, військовослужбовця Ярослава Карпова. Він загинув на Донеччині в жовтні.