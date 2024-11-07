Был мастером на все руки, но выбрал защищать государство: родные собирают подписи за присвоение львовянину звания Героя (фото)

На подписание петиции осталось чуть менее трех месяцев

Украинские защитники погибают не только от ран на поле боя. К сожалению, иногда врачи не могут ничего сделать уже после тяжелого ранения. Один из тех, за чью жизнь боролись медики — Тарас Панас со Львова.

Мужчина родился в июле 1985 года, окончил местный колледж и университет "Львовская политехника". Его вспоминают как мастера на все руки, преданного своему делу – в последнее время перед вторжением мужчина занимался ремонтными работами. С началом наступления оккупантов присоединился к рядам Вооруженных сил.

Военный служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша, защищал Украину на Донетчине и Луганщине. Тарас Панас занимал должность командира отделения. Тяжелое ранение получил в начале лета 2024 во время выполнения боевого задания. При всех усилиях медиков мужчина скончался 6 июня. Родные просят небезразличных украинцев подписать петицию о присвоении ему звания Героя Украины посмертно.

Родные призывают присоединиться к подписанию петиции

"Он был примером для нас! Всегда говорил, что все будет хорошо! Работал над собой не покладая сил, постоянно совершенствовал свои боевые навыки и поддерживал физическую форму! Был образцом для других. Своей храбростью поддерживал боевой дух побратимов", — говорится в тексте петиции. У мужчины остались мать, брат, жена и двое детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели на фронте брата народного депутата, военнослужащего Ярослава Карпова. Он погиб в Донецкой области в октябре.