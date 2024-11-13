Четверо внуков не дождались дедушки: Альберт Ябонжи погиб в Луганской области

Военному менее месяца назад исполнилось 53

Как и по всей Украине, во Львовской области каждый день раздаются траурные колокола по погибшим защитникам. Трагическое известие получили на Стрыйщине — 10 ноября погиб солдат Альберт Ябонжи.

Военному только исполнилось 53. Он служил солдатом 38 гаубического самоходно-артиллерийского дивизиона. После начала полномасштабного вторжения, пошел защищать Украину добровольцем, рассказали в Стрыйском городском совете.

Альберт встал на защиту страны, где прожил почти всю свою жизнь. Мужчина родился в Казахстане, переехал в Стрый с родителями. Выучился в местной школе, окончил высшее профессиональное художественное училище в Стрые. Работал на стеклозаводе и пилораме.

Жизнь Альберта оборвалась 10 ноября в Луганской области в результате минометных обстрелов. Не дождались героя домой старый отец, две дочери, четверо внуков и сестра.

Воина вспоминают как хорошего человека. В день его гибели военный Олег Сирота написал: "Сегодня утром погиб на передовой Альберт Ябонже. Великолепный, добрый человек… Склоняю голову перед тобой".

Альберт Ябонжи навсегда домой возвращается 13 ноября. Будут встречать героя в селе Пятничаны. Чин похорон состоится 14 ноября в Стрые.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели Игоря Троня из Ахтырки. Воин погиб на чужбине в Курской области.