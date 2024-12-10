Режиссер монтажа проекта "Реальная история" Олег Сарело погиб на фронте (фото)

Мужчина мечтал стать режиссером и создавать собственные проекты

Каждый день с фронта поступают скорбные известия. Накануне ее получили семья Олега Сарело и команда проекта "Реальная история". Олег работал там режиссером монтажа. Пол года назад стал в ряды ВСУ.

Историю Олега рассказали в соцсетях проекта. Мужчина вырос на оккупированной территории — в городе Приморск Запорожской области, жил в Киеве. Два года тому назад присоединился к проекту "Реальная история". С другими работниками проекта у Олега было полное "совпадение", рассказывают в "Реальных историях". Он не просто чувствовал, что хотят передать авторы в эпизоде, а ловил настроение программы. Олег был скромным и ответственным, а его талант к монтажу запал в сердце не только коллегам, но и зрителям, неоднократно отмечавшим это в комментариях.

Олег Сарело

Олег Сарело с семьей

"Он смонтировал более половины наших выпусков, был очень талантливым и очень ответственным. У Олега остались 10-летний сын и жена", пишет ведущий проекта Аким Галимов. До этого Олег монтировал сюжеты для программы "Утро с Украиной".

Олег Сарело стал в ряды Вооруженных сил летом, служил в 72-й отдельной механизированной бригаде. Обстоятельства гибели не сообщаются. Институт массовой информации сообщает, что Олег Сарело — 94 погибший медийщик с начала полномасштабного вторжения.

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