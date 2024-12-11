На фронті загинув український бізнесмен та волонтер (фото)

Герою було 54 роки

В Україні триває повномасштабна війна, яка забирає життя наших співвітчизників У бою за нашу країну загинув бізнесмен з Черкас Сергій Щербак.

Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко. Захиснику було 54 роки. Він народився та виріс у Черкасах. Там же збудував свій бізнес — мережу будівельних магазинів. Також підприємець займався волонтерством.

При цьому чоловік неодноразово служив в армії за контрактом, а на початку повномасштабного вторгнення його було мобілізовано. Служив на посаді командира станкового гранатомета протитанкового взводу.

На жаль, країна втратила свого героя у бою на Донбасі. Із Сергієм попрощалися у його рідному місті.

"Царство небесне Сергію В’ячеславовичу. Співчуття рідним та близьким", — написав мер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув режисер монтажу проекту "Реальна історія" Олег Сарело. Олег був скромним і відповідальним, а його талант до монтажу запал у серці не лише колегам, а й глядачам, які неодноразово відзначали це в коментарях.