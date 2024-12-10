Режисер монтажу проєкту "Реальна історія" Олег Сарело загинув на фронті (фото)

Чоловік мріяв стати режисером та створювати власні проєкти

Щодня з фронту надходять скорботні звістки. Напередодні її отримала родина Олега Сарело та команда проєкту "Реальна історія". Олег працював там режисером монтажу. Пів року тому став до лав ЗСУ.

Історію Олега розповіли в соцмережах проєкту. Чоловік виріс на наразі окупованій території — у місті Приморськ Запорізької області, жив в Києві. Два роки тому долучився до проєкту "Реальна історія". З іншими працівниками проєкту у Олега було повне "співпадіння", розповідають у "Реальні історії". Він не просто відчував, що прагнуть передати автори у епізоді, а ловив настрій програми. Олег був скромним та відповідальним, а його талант до монтажу запав у серце не тільки колегам, а й глядачам, які неодноразово відзначали це в коментарях.

Олег Сарело

Олег Сарело з родиною

"Він змонтував більше половини наших випусків, був дуже талановитим і дуже відповідальним. В Олега залишилися 10-ти річний син і дружина", пише ведучий проєкту Акім Галімов. До цього Олег монтував сюжети для програми "Ранок з Україною".

Олег Сарело став до лав Збройних сил влітку, служив у 72-й окремій механізованій бригаді. Обставини загибелі не повідомляються. Інститут масової інформації повідомляє, що Олег Сарело — 94 загиблий медійник з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель поета та сценариста Мирослава Герасимовича. Його життя обірвалось 25 листопада.