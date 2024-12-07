Названо імена двох загиблих у Кривому Розі. Що про них відомо (фото)

РФ скерувала на місто балістику

Названо імена двох загиблих внаслідок російського удару по Кривому Рогу 6 грудня. Приліт був по адміністративній будівлі балістикою.

Як зазначає портал "Свої Кривий Ріг", відомо про трьох загиблих, наймолодшому було лише 32 роки.

Внаслідок російського удару у Кривому Розі загинув 40-річний Володимир Годун. Він мешкав поряд з місцем прильоту. Відомо, що у чоловіка була дружина та двоє синів, яких він виховував.

Володимир Годун

Годун був вірянином і проповідником протестантської церкви Благодать. У мережі є багато відео з його проповідями, які він часто читав.

Другим загиблим виявися Василь Алексєєв. Йому було 69 років. У момент вибуху він їхав з роботи додому повз будівлю, у яку влучила ракета. Чоловік загинув в лікарні від тяжких поранень.

Василь Алексєєв

"Велика втрата для нас, наш батько, дідусь…", — кажуть його рідні.

Ім'я третьої жертви наразі невідоме: тіло чоловіка 32 років рятувальники дістали з-під завалів уночі.

Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували Тернопіль безпілотниками. Було влучання у багатоповерхівку, постраждало багато людей. Є загиблі.

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає місце удару РФ по Запоріжжю. Вибухи у місті пролунали ввечері 6 грудня, було багато жертв та постраждавших. Удар припав на СТО, де зайнялася пожежа.