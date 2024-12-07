Названы имена двух погибших в Кривом Роге. Что о них известно (фото)

РФ направила на город баллистику

Названы имена двух погибших в результате российского удара по Кривому Рогу 6 декабря. Прилет был по административному зданию баллистикой.

Как отмечает портал "Свои Кривой Рог", известно о трех погибших, самому младшему было всего 32 года.

В результате российского удара в Кривом Роге погиб 40-летний Владимир Годун. Он жил рядом с местом прилета. Известно, что у мужчины была жена и два сына, которых он воспитывал.

Владимир Годун

Годун был верующим и проповедником протестантской церкви Благодать. В сети много видео с его проповедями, которые он часто читал.

Вторым погибшим оказался Василий Алексеев. Ему было 69 лет. В момент взрыва он ехал с работы домой мимо здания, в которое попала ракета. Мужчина погиб в больнице от тяжелых ранений.

Василий Алексеев

"Большая потеря для нас, наш отец, дедушка … ", — говорят его родные.

Имя третьей жертвы неизвестно: тело мужчины 32 лет спасатели достали из-под завалов ночью.

Напомним, недавно россияне атаковали Тернополь беспилотниками. Было попадание в многоэтажку, пострадало много людей. Есть погибшие.

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит место удара РФ по Запорожью. Взрывы в городе прозвучали вечером 6 декабря, было много жертв и пострадавших. Удар пришелся на СТО, где начался пожар.