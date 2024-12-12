Пішов воювати у перший день вторгнення РФ. На війні загинув 23-річний уродженець Києва

Хлопець був справжнім патріотом

Жорстока війна та неспровокована війна, яку Росія веде проти України, щодня забирає життя українських воїнів. На війні загинув 23-річний захисник з Києва Констянтин Камінський.

Про загибель героя повідомили у Гімназії біотехнологій № 177 у Києві, випускником якої був хлопець. Його життя ворог обірвав в бою на Харківському напрямку.

Констянтин, який народився 16 серпня 2001 року, вступив до Збройних Сил України 20-річним, у перший день повномасштабного вторгнення Росії В Україну у лютому 2022 року. У гімназії розповіли, що хлопець був справжнім патріотом.

"Завжди життєрадісний і веселий, активний та готовий допомогти друзям. Таким він залишиться в пам'яті своєї родини, товаришів, знайомих", — йдеться у некролозі.

Героя поховають 14 грудня 2024 року на Лісовому кладовищі у Києві. Прощання з ним розпочнеться о 12:00.

Як повідомляв "Телеграф", в бою за Україну загинув Сергій Щербак — бізнесмен з Черкас. Захиснику було 54 роки. Він народився та виріс у Черкасах. Там же збудував свій бізнес — мережу будівельних магазинів. Також підприємець займався волонтерством.