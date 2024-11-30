На фронті загинув батько воротаря збірної України

Герой захищав батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення РФ

На війні проти російських окупантів загинув Дмитро Анатолійович Твардовський, батько голкіпера донецького "Шахтаря" та молодіжної збірної України Дениса Твардовського. Нещодавно стало відомо про загибель на фронті ще трьох українських спортсменів.

Про смерть Героя повідомила пресслужба донецької команди у телеграмі. Дмитро вступив до лав ЗСУ з перших днів повномасштабної війни й служив мінометником у найгарячіших точках.

"ФК "Шахтар" щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою. Вічна памʼять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!" — йдеться у повідомленні.

21 листопада 2024 року в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) під час виконання бойового завдання Дмитро із побратимами потрапив під ворожий обстріл та отримав травми, несумісні з життям. Йому було 45 років.

Нагадаємо, у червні на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Крім того, у боях під Бахмутом не стало футболіста з Бучі Олега Макаренка.