Понад усе любив своїх синів: в Жовтих Водах попрощаються із захисником, якого вважали зниклим безвісти

Військовий загинув на Донеччині

Іноді про загибель воїна рідні дізнаються не одразу. Ігор Перевізник, житель міста Жовті Води, віддав своє життя, захищаючи Україну. Він став до лав Збройних Сил у березні 2023 року, а з 8 вересня цього року вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у Жовтоводській міській раді, ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Ігор Перевізник все життя жив у цьому місті, народився 24 лютого 1974 року у Жовтих Водах. Навчався в середній школі №10, а професію електрогазозварювальника і слюсаря здобув у ПТУ №35. Працював у комунальному підприємстві "Жовтоводський водоканал", ТОВ "Восток-Руда", ТОВ "Білмакс".

З березня 2023 року Ігор Перевізник вирішив стати на захист Батьківщини. Він служив водієм господарського відділення взводу матеріального забезпечення ЗСУ. Під час виконання бойового завдання 8 вересня біля населеного пункту Катеринівка Краматорського району Донецької області зв'язок з ним зник. Загибель вдалось підтвердити лише завдяки ДНК.

Ігор Перевізник

Рідні та близькі згадують Ігоря як доброго, порядного та відповідального чоловіка, який завжди приходила на допомогу. У вільний час він любив риболовлю та найбільше цінував моменти, проведені зі своїми синами. У нього, окрім дітей, залишились мати та дружина.

Прощання з Ігорем Перевізником відбудеться 18 грудня об 11:00 біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654 років, повідомили у міськраді.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель Якова Ткаченка, зірки фільму "Довбуш". Він також знімався в інших фільмах та серіалах, серед яких "Перевізниця".