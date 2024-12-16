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До війни був металургом. В Курській області загинув сапер-доброволець

Автор
Галина Михайлова
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Дата та місце прощання не повідомляються

Чоловік був учасником АТО та не вагався захистити Батьківщину вдруге

Українські воїни гинуть при обороні Батьківщини не тільки в її кордонах. 8 грудня, під час виконання бойового завдання в Курській області РФ, отримав поранення, несумісне з життям, старший солдат Сергій Фідря, сапер інженерно-саперного відділення.

До початку повномасштабного вторгнення Сергій працював майстром цеху ремонту металургійного обладнання № 4 ремонтного виробництва ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", розповіли у некролозі компанії. Його колегії описують його як висококваліфікованого спеціаліста, який керував ремонтами ливарних кранів у конвертерному цеху – обладнання, здатного підіймати вантажі до 450 тонн.

Сергій Фідря починав свою кар'єру як слюсар-ремонтник, пізніше став бригадиром, а згодом – майстром. Його описують як талановитого організатора та людину, яка легко знаходила спільну мову з іншими, заряджаючи всім позитивом. Колеги відзначають, що він завжди залишався усміхненим, навіть у складних ситуаціях. На підприємстві пропрацював понад 15 років.

Сергій Фідря
Сергій Фідря

Сергій був патріотом України. Учасник АТО, він добровільно вступив до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення. Його смерть стала важкою втратою для колег, друзів та рідних.

Раніше "Телеграф" розповідав про загиблого воїна з Миргорода. Сергій Химочка був кадровим військовим та досвіченим фахівцем.

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#Кривий Ріг #Герой