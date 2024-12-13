Рус

В Миргороді попрощались з військовим, що обороняв Батьківщину ще з часів АТО

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергій Химочка загинув за шість днів після дня народження
Сергій Химочка загинув за шість днів після дня народження. Фото Колаж "Телеграфу"

Воїн був професійним військовим

Україна продовжує втрачати своїх дочок та синів, які обороняють Батьківщину від російських загарбників. Трагічна звістка в грудні надійшла на Полтавщину — загинув старший солдат Сергій Химочка з Миргорода.

Про це повідомляє Миргородська міська рада. Захиснику був 41 рік — нещодавно відсвяткував день народження. Чоловік народився в Миргороді, закінчив місцеві школу та технікум. Він був кадровим військовим — після строкової служби вирішив присвятити життя цій справі. Після підписання контракту служив у рідному місті.

На оборону України став, ще коли почалась антитерористична операція, а після початку повномасштабного вторгнення, знову зустрівся в бою з ворогом. В некролозі повідомляється, що він служив в одній з механізованих бригад, яка виконувала завдання на найгарячіших ділянках фронту.

Обірвалось життя Сергія Химочки 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на північно-західному напрямку. Полеглого героя в рідному Миргороді зустрічали "живим коридором".

Побратими цінували Сергія не тільки за відповідальність та товариськість, а й за вміння ремонтувати будь-яку техніку. В полеглого воїна залишилась дружина та двоє синів.

Раніше "Телеграф" розповідав про загиблого бізнесмена та волонтера з Черкас Сергія Щербака. Чоловік загинув на Донеччині.

Теги:
#Герой