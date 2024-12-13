В Миргороді попрощались з військовим, що обороняв Батьківщину ще з часів АТО

Воїн був професійним військовим

Україна продовжує втрачати своїх дочок та синів, які обороняють Батьківщину від російських загарбників. Трагічна звістка в грудні надійшла на Полтавщину — загинув старший солдат Сергій Химочка з Миргорода.

Про це повідомляє Миргородська міська рада. Захиснику був 41 рік — нещодавно відсвяткував день народження. Чоловік народився в Миргороді, закінчив місцеві школу та технікум. Він був кадровим військовим — після строкової служби вирішив присвятити життя цій справі. Після підписання контракту служив у рідному місті.

На оборону України став, ще коли почалась антитерористична операція, а після початку повномасштабного вторгнення, знову зустрівся в бою з ворогом. В некролозі повідомляється, що він служив в одній з механізованих бригад, яка виконувала завдання на найгарячіших ділянках фронту.

Обірвалось життя Сергія Химочки 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на північно-західному напрямку. Полеглого героя в рідному Миргороді зустрічали "живим коридором".

Побратими цінували Сергія не тільки за відповідальність та товариськість, а й за вміння ремонтувати будь-яку техніку. В полеглого воїна залишилась дружина та двоє синів.

Раніше "Телеграф" розповідав про загиблого бізнесмена та волонтера з Черкас Сергія Щербака. Чоловік загинув на Донеччині.