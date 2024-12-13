В Миргороде попрощались с военным, оборонявшим Родину еще со времен АТО

Воин был профессиональным военным

Украина продолжает терять своих дочерей и сыновей, защищающих Родину от российских захватчиков. Трагическая весть в декабре поступила на Полтавщину — погиб старший солдат Сергей Химочка из Миргорода.

Об этом сообщает Миргородский городской совет. Защитнику был 41 год — недавно отпраздновал день рождения. Мужчина родился в Миргороде, окончил местные школу и техникум. Он был кадровым военным — после срочной службы решил посвятить жизнь этому делу. После подписания контракта служил в родном городе.

На оборону Украины стал, когда началась антитеррористическая операция, а после начала полномасштабного вторжения, снова встретился в бою с врагом. В некрологе сообщается, что он служил в одной из механизированных бригад, выполнявшей задачи на самых горячих участках фронта.

Оборвалась жизнь Сергея Химочки 7 декабря 2024 во время выполнения боевого задания на северо-западном направлении. Павшего героя в родном Миргороде встречали "живым коридором".

Побратимы ценили Сергея не только за ответственность и общительность, но и за умение ремонтировать любую технику. У павшего воина осталась жена и двое сыновей.

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