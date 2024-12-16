До войны был металлургом. В Курской области погиб сапер-доброволец

Мужчина был участником АТО и не колебался защитить Родину во второй раз

Украинские воины гибнут при обороне Родины не только в ее границах. 8 декабря, во время выполнения боевого задания в Курской области РФ, получил ранение, несовместимое с жизнью, старший солдат Сергей Фидря, сапер инженерно-саперного отделения.

До начала полномасштабного вторжения Сергей работал мастером цеха ремонта металлургического оборудования №4 ремонтного производства ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", рассказали в некрологе компании. Его коллегии описывают его как высококвалифицированного специалиста, руководившего ремонтами литейных кранов в конвертерном цехе – оборудования, способного поднимать грузы до 450 тонн.

Сергей Фидря начинал свою карьеру как слесарь-ремонтник, позже стал бригадиром, а затем — мастером. Его описывают как талантливого организатора и человека, который легко находил общий язык с другими, заряжая всем позитивом. Коллеги отмечают, что он всегда оставался улыбчивым, даже в сложных ситуациях. На предприятии проработал более 15 лет.

Сергей Фидря

Сергей был патриотом Украины. Участник АТО, он добровольно вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. Его смерть стала тяжелой утратой для коллег, друзей и родных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погибшем воине из Миргорода. Сергей Химочка был кадровым военным и опытным специалистом.