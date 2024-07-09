Война — день 867: захватчики продвигаются в двух областях, а Украина отходит от мощного обстрела

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине не стихают ни на минуту вот уже на протяжении 867 дней. Оккупанты продолжают давить на ряде направлений в Харьковской и Донецкой областях и местами достигают локальных успехов пользуясь преимуществом в воздухе и в количестве живой силы. Хотя это и не приводит к существенным результатам, однако из-за этого на поле боя ежедневно происходит более сотни боевых столкновений. На Западе же считают, что подобная ситуация на фронте может сохраняться еще полгода, после чего ВСУ будут иметь шансы на мощную контратаку.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 9 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Совет Безопасности ООН соберется 9 июля, чтобы обсудить тему прямого ракетного удара России по киевской детской больнице. Любопытно то, что в настоящее время именно Россия является там председателем

О новостях и событиях 6 июля мы рассказывали здесь: Война — день 864: Украина усиливает ПВО, пока Россия повторяет свои "условия мира"

О том, что происходило, 7 июля читайте по ссылке: Война — день 865: россияне сбрасывают сотни бомб на Украину и продолжают наступать на востоке

С ситуацией в Украине за 8 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 866: ВСУ имеют успехи под Харьковом, а россияне наступают на Донетчине