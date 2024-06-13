Стрілецька зброя і не тільки: Німеччина пообіцяла нові поставки Україні, що передадуть

Коментувати постачання ракет Taurus Україні німецький чиновник відмовився

Німеччина пообіцяла передати Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійдуть стрілецька зброя, особливо снайперські гвинтівки, протитанкові засоби та нові комплектуючі для артилерійських боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Інформацію він повідомив журналістам.

"Ми забезпечимо це найближчим часом", — сказав міністр.

При цьому коментувати постачання ракет Taurus Україні німецький чиновник відмовився: "Про Taurus наразі все сказано", — зауважив він.

Нагадаємо, що Німеччина найближчим часом передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси. З 2025 року також розпочнеться постачання 18 найновіших самохідних гаубиць RCH-155. Окрім того, ФРН профінансує курси підготовки для українських техніків.

Варто зазначити, днями позитивне рішення щодо посилення української ППО ухвалила й Італія. Рим має намір передати Україні другу батарею зенітного комплексу SAMP/T. Цей новий ЗРК здатний ефективно збивати навіть балістичні ракети.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Берлін надав Києву військову допомогу на 30 млрд. євро. Окрім того, німці передали мільярди на гуманітарну допомогу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що США виділять Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть боєприпаси, які ЗСУ зможуть використати за метою на території Росії для захисту Харкова.