"Це нова сторінка в історії": в "Азові" прокоментували зняття заборони на постачання зброї із США

У бригаді зазначили, що доклали багато зусиль для заперечення російської брехні про підрозділ

Бійці 12-та бригада спеціального призначення "Азов" підтвердили, що влада Сполучених Штатів Америки (США) зняла заборону на постачання зброї. Військовослужбовці дійсно пройшли перевірку, яка передбачена американським законодавством та "мають право на отримання допомоги у сфері безпеки".

Про це йдеться в офіційному коментарі "Азову". Його було опрелюдено в Telegram.

"Cпівробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки", — йдеться у повідомленні.

В "Азові" зазначили, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність бійців бригади, але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу.

"Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару. Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", — зазначили в бригаді.

Як пише The Washington Post, скасування заборони передавати американське озброєння "Азову" було головним пріоритетом для українських чиновників. За їхніми словами, бригада могла б бути більш ефективною при обороні "Азовсталі" у 2022 році, якби вона мала доступ до американського обладнання. Крім того, військовослужбовцям із "Азова" було заборонено відвідувати тренування, організовані військовими США.

Довідка

12 бригада спеціального призначення "Азов" (в/ч 3057) — військове формування Національної гвардії України. Навесні 2014 року після початку російсько-української війни було створено добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов". Він патрулював у Приазов’ї. У червні з боями звільнив Маріуполь. Восени батальйон був переформований у полк. Він увійшов до складу НГУ як окремий загін спеціального призначення "Азов".

У російських ЗМІ це формування називали "фашистським" та "нацистським". Ця дезінформація досягла Заходу. Її транслювали й деякі американські політики. У серпні 2022 року в Росії "Азов" визнали "терористичною організацією", його діяльність у цій країні заборонена. За російським законодавством, учасники таких організацій можуть бути засуджені терміном від 10 років і до довічного ув’язнення.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Азов" став ядром оборони міста Маріуполь та утримував комбінат "Азовсталь", який став символом стійкості українських військових. Станом на 24 лютого 2024 року, за даними Асоціації сімей захисників "Азовсталі", у полоні залишалося близько 900 військовослужбовців "Азова". Частину полонених бійців в РФ вже засудили за фейковими звинуваченнями у нібито скоєння злочинів проти цивільного населення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на фронті загинув Назарій Гринцевич з позивним "Грінка", який відомий як наймолодший захисник "Азовсталі".