Друга спроба: українці підписали петицію про допомогу "Азову", про що мова

За добу українці зібрали потрібну кількість підписів

Українці підписали другу петицію до президента України Володимира Зеленського щодо розблокування надання західної зброї бригаді "Азов". Необхідні 25 тисяч голосів були зібрані за добу.

Відповідна петиція опублікована на сайті Офісу президента України. Зранку 9 травня вона має статус "На розгляді".

Петиція про розблокування надання західної зброї "Азову"

Автором цієї петиції є Марченков Микола. Він наголошує, що "Азов" є важливою складовою Збройних сил України (ЗСУ). Бійці 12-ї бригади Нацгвардії вже проявили себе у найбільш запеклих боях. Але вони не отримують західну зброю через пряму заборону США. Президента України просять посприяти скасуванню цих обмежень.

"Наразі, закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення батальйону "Азов" зброєю, навчаннями та іншою допомогою:

"(Розділ 8131) Забороняє використання коштів, наданих цим законом, для надання зброї, навчань, чи іншої допомоги батальйону "Азов".

Закликаємо Президента України доручити Прем'єр-міністру та Міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом Сполучених Штатів Америки щодо скасування цих обмежень, аби забезпечити 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов" необхідну підтримку", ― йдеться у петиції.

Це вже друга петиція щодо сприяння розблокування зброї США для "Азову". Попередня була розглянута 3 травня 2024 року. Її відхилили.

Командир бригади Денис Прокопенко заявив, що військові стикаються з дискримінацією протягом 10 років існування "Азову". Це є наслідком роботи російської пропаганди.

Поправка до Закону про ненадання зброї та іншої допомоги "Азову" від США була запропонована конгресменом Джоном Коньєрсом-молодшим. Він представник Демократичної партії. Поправку ввели у 2017 році, і вона досі є чинною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув Назарій Гринцевич, наймолодший оборонець "Азовсталі". Він потрапив у полон у віці 19 років. Парамедик "Азову" пробув у ньому чотири місяці, а після обміну повернувся на війну.