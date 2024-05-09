Вторая попытка: украинцы подписали петицию о помощи "Азову", о чем идет речь

За сутки украинцы собрали нужное количество подписей

Украинцы подписали вторую петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому о разблокировании предоставления западного оружия бригаде "Азов". Необходимые 25 тысяч голосов были собраны за сутки.

Соответствующая петиция опубликована на сайте Офиса президента Украины. Утром 9 мая она имеет статус "на рассмотрении".

Петиция о разблокировании предоставления западного оружия "Азову"

Автором этой петиции Марченков Николай. Он отмечает, что "Азов" является важной составляющей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы 12-й бригады Нацгвардии уже проявили себя в самых ожесточенных боях. Но они не получают западное оружие из-за прямого запрета США. Президента Украины просят поспособствовать в отмене этих ограничений.

"Сейчас закон США о консолидированных ассигнованиях содержит положение, которое блокирует возможность использования американских средств на обеспечение батальона "Азов" оружием, обучением и другой помощью:

"(Глава 8131) Запрещает использование средств, предоставленных этим законом, для оказания оружия, обучения или иной помощи батальона "Азов".

Призываем Президента Украины поручить Премьер-министру и Министерству иностранных дел срочно провести переговоры с правительством Соединенных Штатов Америки об отмене этих ограничений, чтобы обеспечить 12-й бригаде специального назначения "Азов" необходимую поддержку", — говорится в петиции.

Это уже вторая петиция по поводу содействия разблокированию оружия США для "Азова". Предыдущая была рассмотрена 3 мая 2024 года. Ее отклонили.

Командир бригады Денис Прокопенко заявил, что военные сталкиваются с дискриминацией в течение 10 лет существования "Азова". Это следствие работы российской пропаганды.

Поправка к Закону о неоказании оружия и другой помощи "Азову" от США была предложена конгрессменом Джоном Коньерсом-младшим. Он — представитель Демократической партии. Поправку ввели в 2017 году, и она до сих пор действует.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб Назарий Гринцевич, самый молодой защитник "Азовстали". Он попал в плен в возрасте 19 лет. Парамедик "Азова" пробыл в нем четыре месяца, а после обмена вернулся на войну.