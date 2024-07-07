"Сушкопад" продолжается: украинские бойцы сбили очередной штурмовик россиян

Украинские военные продолжают охоту за российскими самолетами

В Донецкой области украинские воины-зенитчики сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Это произошло на Покровском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там отметили, что российский самолет обстреливал позиции подразделений Сил обороны.

Приземлили штурмовик Су-25 воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. В ОСУВ "Хортица" подчеркнули, что теперь вражеский самолет догорает в степях украинского Донбасса.

Су-25 – это старый советский штурмовик, который был принят на вооружение еще в 1981 году и продолжает оставаться на вооружении большого количества стран, включая Украину. Примерная стоимость такой машины оценивается в 11 миллионов долларов, а всего в России до вторжения их было около 190 штук, однако более 30 из них были уничтожены украинскими военными.

Напомним, 28 июня сведенный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины обнаружил и сбил очередной вражеский штурмовик Су-25. Самолет россиян совершал боевой вылет.