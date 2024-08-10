"Спецоперація" ЗСУ розширюється? З'явилося відео з нібито ЗСУ на Бєлгородщині, що відомо

Z-пабліки підтвердили інформацію про захід наших військових у Пороз

Українські воїни з 252-го окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ записали відеозвернення з села Пороз, Бєлгородської області РФ. Бійці стоять на тлі Порозовського сільського клубу.

Відео опублікували на каналі "Exilenova+". Навели і координати населеного пункту: 50.57380° N, 35.46532° E.

Ролик підхопили й інші канали. Користувачі мережі запитують, чи бува, не розпочався наступ ЗСУ на Бєлгородщині.

Російські Z-пабліки підтвердили інформацію про захід наших військових у Пороз. Спершу пропагандистський паблік "Zаписки Vетерана" опублікував повідомлення про те, що ЗСУ зайшли у населений пункт під прикриттям артилерії.

Проте вже за кілька хвилин повідомлення відредагували. Тепер там повідомляється про те, що це були не ЗСУ, а диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла у Пороз під прикриттям артилерії.

Також, як стверджують пропагандисти, нині ДРГ відійшла з населеного пункту, на цей час ЗСУ у селі нібито немає.

"Подібні заходи варто очікувати найближчим часом протягом бойового зіткнення вздовж державного кордону Росії та України. Мета противника чинити інформаційний тиск. Підрозділи прикриття держкордону на території Бєлгородської області перебувають у повній бойовій готовності", — намагаються заспокоїти пропагандисти наляканих росіян.

Зауважимо, що село Пороз Бєлгородської області знаходиться приблизно за 2,5 км від кордону України. Схоже, що оборона РФ на цій ділянці така ж дірява, як і на окремих ділянках в Курській області.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про останні новини з Курщини: ЗСУ швидко просуваються, а росіяни скиглять на відео.