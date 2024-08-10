"Спецоперация" ВСУ расширяется? Появилось видео с якобы ВСУ на Белгородщине, что известно

Z-паблики подтвердили информацию о заходе наших военных в Пороз

Украинские воины из 252-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ записали видеообращение из села Пороз, Белгородской области РФ. Бойцы стоят на фоне Порозовского сельського клуба.

Видео было опубликовано на канале "Exilenova+". Привели и координаты населённого пункта: 50.57380° N, 35.46532° E.

Ролик подхватили и другие каналы. Пользователи сети спрашивают, не началось ли наступление ВСУ на Белгородщине.

Российские Z-паблики подтвердили информацию о заходе наших военных в Пороз. Сначала пропагандистский паблик "Zаписки Vетерана" опубликовал сообщение о том, что ВСУ вошли в населенный пункт под прикрытием артиллерии.

Однако уже через несколько минут сообщение отредактировали. Теперь там сообщается, что это были не ВСУ, а диверсионно-разведывательная группа, которая зашла в Пороз под прикрытием артиллерии.

Также, как утверждают пропагандисты, ныне ДРГ отошла из населенного пункта, в настоящее время ВСУ в селе якобы нет.

"Подобные меры следует ожидать в ближайшее время в ходе боевого столкновения вдоль государственной границы России и Украины. Цель противника оказывать информационное давление. Подразделения прикрытия госграницы на территории Белгородской области находятся в полной боевой готовности", — пытаются успокоить пропагандисты напуганных россиян.

Отметим, что село Пороз Белгородской области находится примерно в 2,5 км от границы Украины. Похоже, что оборона РФ на этом участке такая же дырявая, как и на отдельных участках в Курской области.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о последних новостях из Курщины: ВСУ быстро продвигаются, а россияне скулят на видео.