Росія третю ніч атакує Фастів. Чому це місто не дає спокою ворогу (фото)

Ворог продовжує терор проти міста на Київщині

Росія втретє за три доби в ніч на понеділок, 8 грудня, атакувала місто Фастів у Київській області. В ніч на 8 грудня ворог вдарив по місту безпілотниками.

Що треба знати:

Фастів останніми ночами перебуває під постійним ворожим вогнем — РФ б'є ракетами та дронами

Від атаки в ніч на 8 грудня сталися пожежі у двох будівлях

Це місто є важливим залізничним вузлом, ймовірно саме тому ворог і націлився на нього

Як повідомили у ДСНС, внаслідок російської атаки зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1500 квадратних метрів. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Всі пожежі ліквідували рятувальники.

Виникли займання

Рятувальники оперативно загасили пожежі

Наслідки обстрілу

Попередні атаки на Фастів — що відомо

В ніч на 6 грудня ворог завдав ракетного удару по залізничній станції у Фастові, зруйнувавши її вщент. Пізнього вечора у суботу та в ніч на неділю, Росія знову запустила на Фастів ударні дрони, пролунали численні вибухи.

Чому Росія атакує Фастів

Основною причиною, чому ворог не перестає бити по Фастову, ймовірно, є залізнична інфраструктура, адже місто є важливим залізничним вузлом. Фастів розташований на перетині важливих залізничних магістралей, які використовуються для пасажирських та вантажних перевезень, зокрема і військового призначення.

Удари по залізничних об'єктах є частиною стратегії РФ з порушення постачання, пересування військ, техніки та боєприпасів. Також ворог хоче ускладнити пасажирське сполучення в Україні в цілому. Хоча зруйнований вокзал у Фастові є цивільним об'єктом, але його знищення порушує логістику.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 8 грудня росіяни поцілили дронами у багатоповерхівку на Сумщині. Горіли чотири поверхи.