Рус

Росія третю ніч атакує Фастів. Чому це місто не дає спокою ворогу (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Фастів та насліди удару по ньому
Фастів та насліди удару по ньому. Фото Колаж "Телеграф"

Ворог продовжує терор проти міста на Київщині

Росія втретє за три доби в ніч на понеділок, 8 грудня, атакувала місто Фастів у Київській області. В ніч на 8 грудня ворог вдарив по місту безпілотниками.

Що треба знати:

  • Фастів останніми ночами перебуває під постійним ворожим вогнем — РФ б'є ракетами та дронами
  • Від атаки в ніч на 8 грудня сталися пожежі у двох будівлях
  • Це місто є важливим залізничним вузлом, ймовірно саме тому ворог і націлився на нього

Як повідомили у ДСНС, внаслідок російської атаки зайнялися покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1500 квадратних метрів. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Всі пожежі ліквідували рятувальники.

Наслідки атаки РФ на Фастів 8.12.2025
Виникли займання
Росія атакувала Фастів дронами 8 грудня 2025
Рятувальники оперативно загасили пожежі
Наслідки російського обстрілу Фастова 8.12.2025
Наслідки обстрілу

Попередні атаки на Фастів — що відомо

В ніч на 6 грудня ворог завдав ракетного удару по залізничній станції у Фастові, зруйнувавши її вщент. Пізнього вечора у суботу та в ніч на неділю, Росія знову запустила на Фастів ударні дрони, пролунали численні вибухи.

Чому Росія атакує Фастів

Основною причиною, чому ворог не перестає бити по Фастову, ймовірно, є залізнична інфраструктура, адже місто є важливим залізничним вузлом. Фастів розташований на перетині важливих залізничних магістралей, які використовуються для пасажирських та вантажних перевезень, зокрема і військового призначення.

Удари по залізничних об'єктах є частиною стратегії РФ з порушення постачання, пересування військ, техніки та боєприпасів. Також ворог хоче ускладнити пасажирське сполучення в Україні в цілому. Хоча зруйнований вокзал у Фастові є цивільним об'єктом, але його знищення порушує логістику.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 8 грудня росіяни поцілили дронами у багатоповерхівку на Сумщині. Горіли чотири поверхи.

Теги:
#Київська область #Фастів #Атака