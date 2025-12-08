Россия третью ночь атакует Фастов. Почему этот город не дает покоя врагу (фото)

Враг продолжает террор против города в Киевской области

Россия третий раз за трое суток атаковала город Фастов в Киевской области. В ночь на 8 декабря враг ударил по городу беспилотниками.

Что нужно знать:

Фастов в последние ночи находится под постоянным вражеским огнем — РФ бьет ракетами и дронами

От атаки в ночь на 8 декабря произошли пожары в двух зданиях

Этот город является важным железнодорожным узлом, вероятно, именно поэтому враг и нацелился на него

Как сообщили в ГСЧС, в результате российской атаки занялись кровли трехэтажных и одноэтажных зданий на площади 1500 квадратных метров. Кроме того, взрывной волной поврежден частный жилой дом и админздания. Все пожары были ликвидированы спасателями.

Возникли возгорания

Спасатели оперативно потушили пожары

Последствия обстрела

Предыдущие атаки на Фастов – что известно

В ночь на 6 декабря враг нанес ракетный удар по железнодорожной станции в Фастове, разрушив ее до основания. Поздним вечером в субботу и в ночь на воскресенье, Россия снова запустила на Фастов ударные дроны, раздались многочисленные взрывы.

Почему Россия атакует Фастов

Основной причиной, почему враг не перестает бить по Фастову, вероятно, является железнодорожная инфраструктура, потому что город является важным железнодорожным узлом. Фастов расположен на пересечении важных железнодорожных магистралей, которые используются для пассажирских и грузовых перевозок, в том числе и военного назначения.

Удары по железнодорожным объектам являются частью стратегии РФ по нарушению снабжения, передвижения войск, техники и боеприпасов. Также враг хочет усложнить пассажирское сообщение в Украине в целом. Хотя разрушенный вокзал в Фастове является гражданским объектом, его уничтожение нарушает логистику.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 8 декабря россияне попали дронами в многоэтажку в Сумской области. Горели четыре этажа.