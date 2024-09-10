Гонка озброєнь набирає обертів: дрон ЗСУ отримав гранатомет (відео)

Про ефективність дрону поки що говорити рано

Російське вторгнення в Україну змусило зброярів виявляти чудеса винахідливості, а тому гонка озброєнь продовжує набирати обертів. Не встигли в мережі засвітитися прототипи "літаючого автомата" ЗСУ, як з’явився запис випробувань чогось серйознішого.

Цього разу українські інженери спробували "збільшити калібр" та прикріпити до FPV-дрона гранатомет РПГ-18. Першими кадрами поділився telegram-канал Nexta.

На короткому відео помітно, як дрон із гранатометом відривається від землі та пролітає кілька метрів.

Варто відзначити, що ідея причепити гранатомет до коптера далеко не нова. Наприклад, щось таке показувало білоруське КБ "Дисплей" на російській виставці "Армія-2021". Однак, зважаючи на те, що на полі бою такі БПЛА досі не з’явилися, зразок швидше за все не є працездатним.

Головною проблемою у використанні дронів зі зброєю полягає в тому, що через невелику вагу коптера його сильно дестабілізує після пострілу. Простіше кажучи не так складно примотати гранатомет до безпілотника, як змусити гранату летіти в потрібну сторону і зберегти при цьому контроль над апаратом.

У серпні 2023 року в мережу потрапляли кадри випробування російської розробки з гранатометом РПГ-26, на яких добре видно, що відбувається з дроном після застосування "бортового озброєння".

РПГ-18 "Муха" — радянський гранатомет, розроблений у 1972 році. Має калібр 64 мм і здатний вистрілити одну кумулятивну гранату вагою 1,4 кілограма на відстань до 200 метрів. Потужності гранати вистачає для пробиття 300 мм броні.

Як повідомлялося раніше, українські військові днями застосовували в бойових умовах вогнеметний дрон, який у прямому розумінні обрушує полум’я на голови окупантам.