Скільки безпілотників законтрактували для ЗСУ в Міноборони: цифра вражаюча

Окрім придбання дронів, увага приділяється придбанню засобів зв'язку та радіоелектронної боротьби

З початку 2024 року Міністерство оборони України законтрактувало для Збройних сил понад 350 тисяч безпілотників різних типів та видів. У пріоритеті для замовлення зброя українського виробництва, тільки потім – іноземна.

Про це повідомила пресслужба Міноборони. Зазначається, що закупівлею безпілотників на потреби ЗСУ займається Агенція оборонних закупівель міністерства.

"Ми спрямували свою роботу на посилення армії, забезпечення її всім необхідним та сучасним. Лише так ми зможемо гарантувати посилення обороноздатності держави", – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Окрім придбання дронів, увага приділяється придбанню засобів зв'язку та радіоелектронної боротьби. Як і у випадку з безпілотниками, пріоритет під час закупівель надається товарам українського виробництва.

Як писав "Телеграф", Сили оборони України почали застосовувати на полі бою принципово новий вид дронів – вогнеметний. Вражаюче відео використання вже наробило шуму в мережі.

Нагадаємо, німецька компанія HIGHCAT хоче провести випробування свого дрона в Україні. Це спеціальний безпілотник із провідною системою передачі даних. Вважається, що HCX – невразливий для ворожих систем РЕБ.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання на фронті найбільшого українського FPV-дрона "Королева шершнів". Він здатний нести 6 кг вибухівки, а то й більше.