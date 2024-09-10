Гонка вооружений набирает обороты: дрон ВСУ получил гранатомет (видео)

Об эффективности дрона пока говорить рано

Российское вторжение в Украину заставило оружейников проявлять чудеса изобретательности, а потому гонка вооружений продолжает набирать обороты. Не успели в сети засветиться прототипы "летающего автомата" ВСУ, как появилась запись испытаний чего-то более серьезного.

На этот раз украинские инженеры попытались "увеличить калибр" и прикрепить к FPV-дрону гранатомет РПГ-18. Первыми кадрами поделился telegram-канал Nexta.

На коротком видео заметно, как дрон с гранатометом отрывается от земли и пролетает несколько метров.

Стоит отметить, что идея прицепить гранатомет к коптеру далеко не нова. Например, такой показывало белорусское КБ "Дисплей" на российской выставке "Армия-2021". Однако учитывая то, что на поле боя такие БПЛА до сих пор не появились, образец скорее всего не является работоспособным.

Главной проблемой в использовании дронов с оружием заключается в том, что из-за небольшого веса коптера его сильно дестабилизирует после выстрела. Проще говоря не так сложно примотать гранатомет к беспилотнику, сколько заставить гранату лететь в нужную сторону и при этом сохранить контроль над аппаратом.

В августе 2023 года в сеть попадали кадры испытания российской разработки с гранатометом РПГ-26, на которых хорошо заметно, что происходит с дроном после применения "бортового вооружения".

РПГ-18 "Муха" — советский гранатомет, разработанный в 1972 году. Имеет калибр 64 мм и способен выстрелить одну кумулятивную гранату весом в 1,4 килограмма на расстояние до 200 метров. Мощности гранаты хватает для пробития 300 мм брони.

Как сообщалось ранее, украинские военные на днях применяли в боевых условиях огнеметный дрон, который в прямом смысле обрушивает пламя на головы оккупантам.