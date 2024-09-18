Комплекс із "передовим" захистом: що відомо про уражений склад у Торопці, яким хвалилися в РФ

Росіяни називали його "арсеналом світового рівня"

Український удар по 107-му арсеналу Головного управління ракетно-артилерійського управління у Тверській області, що стався в ніч проти 18 вересня, ймовірно став найбільшим ударом по російському складу з боєприпасами за весь час війни.

Про це пишуть різні російські ЗМІ. На відео очевидців видно, щонайменше, чотири епіцентри вибуху. Пожежа охопила всю територію арсеналу. Загалом на складах могло розміщуватись до 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

Примітно, що під час відкриття складу у 2018 році, росіяни назвали його "арсеналом світового рівня". Так, в одному з сюжетів зазначалося, що "передовий комплекс з бетонними сховищами дозволить надійно зберігати ракети і боєприпаси". Окремо в російському сюжеті наголошували на надзвичайно сучасних умовах проживання для особового складу та вихвалялися "кафе і сауною".

Зазначалося, що жилий сектор розрахований на 200 чоловік особового складу, а сам арсенал відповідає всім "сучасним вимогам". До слова, колишній заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, який у 2018 році урочисто відкривав арсенал, нині сидить у російській буцегарні за звинуваченням у корупції.

107 арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління розташований поблизу міста Торопець, що у Тверській області РФ. На північ від крайньої точки кордону з Україною (напряму) до міста близько 460 кілометрів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко проаналізував, чому арсенал став настільки "жирною" ціллю для ЗСУ.

За його словами, скільки саме і якого типу боєприпаси зберігалися в арсеналі достеменно невідомо, проте в багатьох російських ЗМІ фігурує цифра в 30 тис. тонн. Для пересічної людини це ні про що не говорить, тож Коваленко проаналізував інформацію і надав цікаву аналітику.

"Якщо говорити про виключно 122-мм реактивні снаряди, то це понад 460 тисяч пострілів. З урахуванням частоти застосування РСЗВ у зоні бойових дій це запас на 10 місяців активних бойових дій або понад рік за середньої інтенсивності. Якщо говорити про винятково міни 82-мм, то це 10 мільйонів пострілів або з урахуванням інтенсивності їх застосування в зоні БД — це запас більш ніж на півтора року активного застосування", — пояснив аналітик та додав, що кількість суто умовна, якби на складах були виключно такого типу боєприпаси.

"Але масштаби втрат, навіть при змішаному типі БК, можете собі уявити. Ну і загасити ось це все, що детонує нон-стоп, буде не так просто. Думаю, вчинять як із нафтобазами, доки не згорить усе дощенту, так і спостерігатимуть здалечку за розльотом БК", — насамкінець зазначив Коваленко.

Згідно з останньою інформацією, внаслідок атаки БПЛА на Торопець відомо про 17 постраждалих. У всіх порізи та забиті місця, серйозних травм немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у СБУ розповіли подробиці атаки на російський склад боєприпасів у Торопці.